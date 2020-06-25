Бабушкина вертута с яблоками «Молдованка» по рецепту из справочника кондитера

Когда в доме много яблок, а пирожки и шарлотка надоели, я готовлю бабушкину вертуту. Молдавская выпечка еще никогда не подводила! Нет яблок — делаю с капустой, нет капусты — с мясом и грибами. Вариантов миллион, ведь с таким удачным тестом готовить одно удовольствие. Верх пирога никогда не рвется, сок не вытекает, а корочка хрустит.
ПРОСТОЙ ПИРОГ С ЯБЛОКАМИ
Сегодня мы расскажем тебе отличный способ утилизации прошлогодних яблок. Перед тобой простой рецепт пирога с яблоками — вертута «Молдованка».
Выпечка напоминает слоеный яблочный штрудель. Тесто нужно не раскатывать, а разминать пальцами. Чем тоньше тесто, тем вкуснее пирог, а если будут маленькие дырочки — не страшно.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 2–2,5 ст. муки
- 0,7 ст. воды
- 0,5 ст. растительного масла без запаха
- 4–5 яблок
- 2 ст. л. изюма
- 2 ст. л. рубленых орехов
- 3 ст. л. сахара
- щепотка соли
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
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- В миске смешай муку с солью и 1 ст. л. сахара. Порциями вливай воду и растительное масло (для теста понадобится 4 ст. л.). Замеси мягкое, эластичное тесто. Раздели его на 4 части и дай отдохнуть 15 минут.
- Каждую часть пальцами растяни в тонкую лепешку. Ничего страшного, если в некоторых местах тесто порвется.
- Застели стол пищевой пленкой и посыпь мукой. Выложи на пленку вытянутую лепешку, смажь растительным маслом, поверх следующую, и так далее. Последнюю лепешку смазывать не нужно.
- Яблоки натри на терке, смешай с сахаром изюмом и орехами.
- Выложи начинку на тесто и скатай рулет. Затем аккуратно скрути рулет в жгут. Сверни рулет улиткой и помести в форму для выпечки или сковороду без ручки. Верх заготовки смажь взбитым яйцом или растительным маслом.
- Выпекай при температуре 200 градусов до золотистой корочки (40–60 минут). Дай остыть в форме, накрыв полотенцем. Приятного аппетита!
Мягкую и хрустящую вертуту можно делать с творогом, сыром, брынзой, мясом, грибами. Множество вариантов начинки и всегда превосходный вкус! Со сметаной или с молоком это лучший завтрак, который не черствеет даже до следующего дня.