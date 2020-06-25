Бабушкина вертута с яблоками «Молдованка» по рецепту из справочника кондитера

Когда в доме много яблок, а пирожки и шарлотка надоели, я готовлю бабушкину вертуту. Молдавская выпечка еще никогда не подводила! Нет яблок — делаю с капустой, нет капусты — с мясом и грибами. Вариантов миллион, ведь с таким удачным тестом готовить одно удовольствие. Верх пирога никогда не рвется, сок не вытекает, а корочка хрустит.

ПРОСТОЙ ПИРОГ С ЯБЛОКАМИ

Сегодня мы расскажем тебе отличный способ утилизации прошлогодних яблок. Перед тобой простой рецепт пирога с яблоками — вертута «Молдованка».

Выпечка напоминает слоеный яблочный штрудель. Тесто нужно не раскатывать, а разминать пальцами. Чем тоньше тесто, тем вкуснее пирог, а если будут маленькие дырочки — не страшно.

ИНГРЕДИЕНТЫ 2–2,5 ст. муки

0,7 ст. воды

0,5 ст. растительного масла без запаха

4–5 яблок

2 ст. л. изюма

2 ст. л. рубленых орехов

3 ст. л. сахара

щепотка соли