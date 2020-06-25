Убирает стянутость! Омолодить лицо на 10 лет помогут 4 обыкновенных ингредиента, и ты снова юная…

Однажды наступает тот момент, когда ты смотришь в зеркало и видишь ужасную морщину на коже. Со временем их становится все больше, и уже к 50 годам есть вероятность стать похожей на шарпея.

Наша редакция знает, как обмануть время! Мы расскажем тебе, как приготовить действительно эффективный крем против морщин. Он обладает еще и отличными отбеливающими свойствами — убирает пигментацию и родимые пятна, так как в его состав входит йод.

Лучший крем от морщин

ИНГРЕДИЕНТЫ 1 ст. л. мёда

1 ч. л. вазелина

1–2 капли йода

1 ст. л. касторового масла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Сначала налей в стеклянную емкость йод. Но не больше 1–2 капель! Далее добавь мёд, вазелин и касторовое масло. Всё хорошенько перемешай. Храни полученный крем в темном прохладном месте не более одного месяца.

ПРИМЕНЕНИЕ Наноси омолаживающий крем тонким слоем на хорошо очищенное лицо. Перед нанесением крем необходимо перемешать. Можно усилить эффект, слегка помассировав кожу. Крем можно использовать и в качестве маски. Нанеси на лицо плотным слоем и оставь от 15 минут до 1 часа.

Этот крем сделает твою кожу более эластичной, напитает полезными элементами, уберет стянyтость и шелушение. Средство отлично подтянет контур, и твое лицо обретет былую молодость.

Оставайся молодой не только в душе, но и внешне!